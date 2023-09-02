Опубликован рейтинг самых популярных нейросетей в России

Наиболее популярными нейросетями среди россиян являются ChatGPT (86%), Midjourney (41%), YandexGPT (18%), Шедеврум (11%), Kandinsky (7%), GigaChat (6%) и Блабоба (5%). Большинство респондентов (55%) утверждают, что в некоторой степени удовлетворены качеством работы этих сетей, а 20% - полностью.

Нейронные сети используются респондентами в основном для работы с текстами (68%). Среди популярных функций - поиск информации (48%), генерация новых текстов (42%), а также преобразование текстов, например, перевод или исправление ошибок (24%). Более продвинутые пользователи обращаются к искусственному интеллекту для анализа данных (20%), принятия решений (14%) и кодирования (14%).

На втором месте по востребованности у респондентов находятся нейронные сети для работы с изображениями (48%). В основном они используются для генерации новых изображений (43%), улучшения качества (22%) или распознавания объектов (15%). Они также используются для удаления фона с изображений (11%) или преобразования стилей (11%).

В опросе приняли участие более 1500 респондентов в возрасте от 18 до 55 лет по всей стране, что позволило получить представление о растущих масштабах использования и применения нейронных сетей в России.