Опубликован рейтинг самых популярных видео в российском YouTube

На первом месте оказался ролик под названием «Дворец для Путина. История самой большой взятки», который сделала ФБК (иноагент, запрещённая в России экстремистская организация) . Сейчас у видео около 120 млн просмотров.

На втором месте располагается выпуск шоу «Что было дальше?» с Антоном Лапенко и Александром Гудковым. У него сейчас около 32 млн просмотров. Третье место отдали выпуску «вДудь» с Ивангаем — 21 млн просмотров.