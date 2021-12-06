Опубликован рейтинг самых популярных видео в российском YouTube

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Опубликован рейтинг самых популярных видео в российском YouTubeЗа 2021 год
YouTube подвёл итоги года и опубликовал топ-10 самых популярных видео в российском сегменте.
На первом месте оказался ролик под названием «Дворец для Путина. История самой большой взятки», который сделала ФБК (иноагент, запрещённая в России экстремистская организация) . Сейчас у видео около 120 млн просмотров.
На втором месте располагается выпуск шоу «Что было дальше?» с Антоном Лапенко и Александром Гудковым. У него сейчас около 32 млн просмотров. Третье место отдали выпуску «вДудь» с Ивангаем — 21 млн просмотров.
YouTube также составил топ блогеров. Первые три места заняли Влад Бумага, EdisonPts и Глент. Среди музыкальных видео в топ-3 находятся клипы Султана Лагучева - Горький вкус, MORGENSHTERN - ДУЛО и Супер Жорик - Чао! Чао!
Источник: YouTube