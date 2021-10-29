Опубликован рейтинг самых сильных армий мира

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Опубликован рейтинг самых сильных армий мираУкраина в нём поднялась
Опубликован новый рейтинг армий мира Global Firepower Index - 2021. В нём произошли любопытные изменения.
Первое место рейтинге 2021 года заняла армия США, второе — Россия, а третье — Китай. Авторы списка оценивают около 50 факторов, включая численность вооружённых сил, уровень технической оснащённости, финансирования, использования современных технологий и логистические возможности.
Одно из заметных изменений в рейтинге — смена позиции Вооружённых сил Украины (ВСУ). Они поднялись на два пункта и теперь занимают 25-е место из 140.
Как отметил ТАСС, Украина получила много материальной помощи от США за последние годы. Так, Джо Байден приказал выделить Киеву военную помощь в размере до $60 млн за счёт средств Пентагона.
Источник: ТАСС