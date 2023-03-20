Опубликован рейтинг стран по уровню счастья

Авторы отчёта используют масштабные опросы, чтобы составить рейтинг. В 2023 году Финляндия (уже шестой год подряд) признана самой счастливой страной в мире. Многие из первых мест по-прежнему занимают страны Северной Европы: Дания (второе место), Исландия (третье место) и Нидерланды (пятое место).

США поднялись с 16-го на 15-е место по сравнению с прошлогодним отчётом. Израиль улучшил свою позицию на пять пунктов. Украина опустилась на 92-е место с 69-го места в 2021 году. Причиной, конечно, стали военные действия. При этом количество благотворительности в стране выросло до рекордного уровня — многие люди в мире пришли на помощь украинцам. В России же напротив количество благотворительных дел значительно сократилось, и в период с 2021 по 2023 год страна опустилась с 60-го на 70-е место.

Афганистан (137-е место) и Ливан (136-е место) остаются двумя самыми несчастными странами в рейтинге.