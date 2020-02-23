Опубликован рейтинг стран с самым быстрым интернетом

Первое место отдали Тайваню, второе — Сингапуру, а третье — Джерси, острову в проливе Ла-Манш между Англией и Францией. Также в топ-5 вошли страны Северной Европы — Швеция и Дания.

Россия оказалась на 53 месте, уступив Барбадосу, Австралии, Хорватии, Болгарии и даже Мадагаскару. Специалисты WebsiteToolTester подсчитали, что в среднем в России для скачивания видео объёмом пять ГБ потребуется 45 минут 51 секунда. В Тайване, например, на это уйдёт лишь восемь минут и две секунды.

На последнем месте рейтинга оказался Йемен, а не предпоследнем Мавритания.