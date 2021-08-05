Опубликован список лучших сервисов для создания сайта для бизнеса

В список попали такие сервисы, как Nethouse, Mottor, FormDesigner, Webflow, Wix, Tilda, uKit, wfolio. Каждый при этом может похвастаться полностью бесплатными функциями, правда, иногда лишь временными. Например, у wfolio такой пробный период составляет восемь дней, а у uKit.

По мнению блогера, меньше всего недостатков у платформ Mottor, FormDesigner, wfolio. Руслан отметил, что результат сайта, созданного на первой из них, иногда неправильно отображается в браузере. В остальных двух автору не хватило базовых дизайнов и макетов.

О стоимости, преимуществах, недостатках и фишках больше вы можете узнать здесь.