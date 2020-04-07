Опубликован список сайтов и сервисов, ставших бесплатными в России

Бесплатный доступ к ним будет осуществляться в рамках эксперимента до 1 июля. Всего в список вошёл 391 российский ресурс. Среди них:

соцсети и сообщества («ВКонтакте», «Одноклассники», «Мой мир@Mail.ru» и др.);

электронная почта, мессенджеры и облачные хранилища (Mail.ru, «Яндекс.Почта», мессенджеры ICQ и «ТамТам», «Яндекс.Диск» и др);

сервисы погоды;

«поисковики»;

онлайн-СМИ и новостные агрегаторы;

карты, сервисы для транспорта;

порталы для автовладельцев;

ресурсы «Культура, литература и искусство» («Культура.рф», журнал «Афиша» и др.);

образовательные порталы (в том числе «Сдам ГИА»;

ресурсы о здоровье (Аpteka.ru, Medikforum и др.);

научные порталы («КиберЛенинка» и др.);

спортивные ресурсы;

государственные органы и сервисы (портал госуслуг и др.);

справочные системы;

сервисы для поиска работы;

сайты банков;

сервисы доставки;

агрегаторы и маркетплейсы;

социальные и волонтёрские сервисы.

Весь список можно посмотреть тут.

Ранее Минкомсвязь уже оценила, что затраты операторов при введении таких услуг составят 5,7 млрд рублей. Российский союз промышленников и предпринимателей говорил о сумме в 150 млрд рублей.