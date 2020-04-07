Наука и технологии
Сегодня 14:09
Опубликован список сайтов и сервисов, ставших бесплатными в России
До1 июля
Минкомсвязь наконец утвердила перечень ресурсов для проекта «Доступный интернет». Опубликован список сайтов и сервисов, ставших бесплатными в России.
Бесплатный доступ к ним будет осуществляться в рамках эксперимента до 1 июля. Всего в список вошёл 391 российский ресурс. Среди них:
- соцсети и сообщества («ВКонтакте», «Одноклассники», «Мой мир@Mail.ru» и др.);
- электронная почта, мессенджеры и облачные хранилища (Mail.ru, «Яндекс.Почта», мессенджеры ICQ и «ТамТам», «Яндекс.Диск» и др);
- сервисы погоды;
- «поисковики»;
- онлайн-СМИ и новостные агрегаторы;
- карты, сервисы для транспорта;
- порталы для автовладельцев;
- ресурсы «Культура, литература и искусство» («Культура.рф», журнал «Афиша» и др.);
- образовательные порталы (в том числе «Сдам ГИА»;
- ресурсы о здоровье (Аpteka.ru, Medikforum и др.);
- научные порталы («КиберЛенинка» и др.);
- спортивные ресурсы;
- государственные органы и сервисы (портал госуслуг и др.);
- справочные системы;
- сервисы для поиска работы;
- сайты банков;
- сервисы доставки;
- агрегаторы и маркетплейсы;
- социальные и волонтёрские сервисы.
Весь список можно посмотреть тут.
Ранее Минкомсвязь уже оценила, что затраты операторов при введении таких услуг составят 5,7 млрд рублей. Российский союз промышленников и предпринимателей говорил о сумме в 150 млрд рублей.