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Опубликован список сайтов и сервисов, ставших бесплатными в России

До1 июля
Минкомсвязь наконец утвердила перечень ресурсов для проекта «Доступный интернет». Опубликован список сайтов и сервисов, ставших бесплатными в России.

Бесплатный доступ к ним будет осуществляться в рамках эксперимента до 1 июля. Всего в список вошёл 391 российский ресурс. Среди них:

  • соцсети и сообщества («ВКонтакте», «Одноклассники», «Мой мир@Mail.ru» и др.);
  • электронная почта, мессенджеры и облачные хранилища (Mail.ru, «Яндекс.Почта», мессенджеры ICQ и «ТамТам», «Яндекс.Диск» и др);
  • сервисы погоды;
  • «поисковики»;
  • онлайн-СМИ и новостные агрегаторы;
  • карты, сервисы для транспорта;
  • порталы для автовладельцев;
  • ресурсы «Культура, литература и искусство» («Культура.рф», журнал «Афиша» и др.);
  • образовательные порталы (в том числе «Сдам ГИА»;
  • ресурсы о здоровье (Аpteka.ru, Medikforum и др.);
  • научные порталы («КиберЛенинка» и др.);
  • спортивные ресурсы;
  • государственные органы и сервисы (портал госуслуг и др.);
  • справочные системы;
  • сервисы для поиска работы;
  • сайты банков;
  • сервисы доставки;
  • агрегаторы и маркетплейсы;
  • социальные и волонтёрские сервисы.

Весь список можно посмотреть тут.

Ранее Минкомсвязь уже оценила, что затраты операторов при введении таких услуг составят 5,7 млрд рублей. Российский союз промышленников и предпринимателей говорил о сумме в 150 млрд рублей.

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