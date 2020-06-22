Опубликован список самой нелепой рекламы смартфонов

Авторы материала отметили, что эти видео могли вызывать либо смущённую улыбку, либо чувство, что тебя даже «передёргивает».

Первая реклама — это ролик о смартфоне Oppo N1, в котором парень тайно делает снимки понравившейся девушки. Авторам материала кажется неприемлемым, что кто-то способен делать фотографии человека без его ведома.