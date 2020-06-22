Опубликован список самой нелепой рекламы смартфонов
Авторы материала отметили, что эти видео могли вызывать либо смущённую улыбку, либо чувство, что тебя даже «передёргивает».
Первая реклама — это ролик о смартфоне Oppo N1, в котором парень тайно делает снимки понравившейся девушки. Авторам материала кажется неприемлемым, что кто-то способен делать фотографии человека без его ведома.
Вторая реклама посвящена даже не смартфону, а прошивке Color OS от Oppo. В ней фирменная оболочка странным образом «очеловечивается», и выглядит это довольно нелепо.
Третий ролик появился недавно и принадлежит LG. В нём старик тайно делает на двухэкранный смартфон неприличные снимки проходящей мимо девушки.
Ещё один ролик тоже сняла LG в 2014 году для продвижения изогнутого смартфона LG G Flex. В видео вместо устройства показали жуткую руку с бородой и ртом.
Далее следует рэп-гимн HTC.
Затем невнятное произведение с участием Роберта Дауни-младшего от той же компании.
Упоминается и реклама Xiaomi Mi 9 SE, в которой парень изменяет своей девушке прямо со смартфона компании.
Достойна внимания и реклама Lenovo P90 с жутким медведем гризли.
За ней следует реклама смартфона HTC One M9, которая выглядит как ролик о лекарстве и психическом расстройстве.