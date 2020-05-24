Наука и технологии
Сегодня 21:09
Опубликован список величайших танков в истории
Без советских не обошлось
Англоязычное издание Hot Cars опубликовало список величайших танков в истории. В нём есть и советские машины.
А именно танк Т-34. Авторы материала даже назвали его танком-монстром. В целом, они отметили надёжность и мощь боевой машины. Особенно обратили внимание на наклонную броню, которая оказалась очень эффективной при защите от вражеских снарядов. Кроме того, танк был достаточно дешёв в производстве.
Помимо Т-34 в списке есть советский тяжёлый штурмовой танк КВ-2. Авторы назвали его могучим и впечатляющим, но отметили, что он был недостаточно защищён и медленно двигался.
Также Hot Cars включили в топ-10 японский Type 95, иракский Lion of Babylon, швейцарский Panzer 68, новозеландский Bob Semple Tank, американский M18 Hellcat, немецкий Panther, немецкий Panzer IV, британский Churchill.