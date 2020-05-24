Опубликован список величайших танков в истории

А именно танк Т-34. Авторы материала даже назвали его танком-монстром. В целом, они отметили надёжность и мощь боевой машины. Особенно обратили внимание на наклонную броню, которая оказалась очень эффективной при защите от вражеских снарядов. Кроме того, танк был достаточно дешёв в производстве.

Помимо Т-34 в списке есть советский тяжёлый штурмовой танк КВ-2. Авторы назвали его могучим и впечатляющим, но отметили, что он был недостаточно защищён и медленно двигался.

Также Hot Cars включили в топ-10 японский Type 95, иракский Lion of Babylon, швейцарский Panzer 68, новозеландский Bob Semple Tank, американский M18 Hellcat, немецкий Panther, немецкий Panzer IV, британский Churchill.