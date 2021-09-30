Опубликован список животных, которые умеют считать

Опубликован список животных, которые умеют считатьИх не так мало, как может показаться
По словам автора, способность определять количество каких-либо объектов или явлений встречается у некоторых животных. Поэтому считать понимание концепции чисел нельзя считать отличительным признаком человека.
Способность считать учёные встречали у пчёл, львов, муравьёв, пауков, лягушек, ворон, обезьян. Более того, почти все виды животных могут определять число объектов или звуков, если они возникают в последовательности или в наборе. Они способны определять даже примерное количество предметов, а не только то, больше или меньше этих объектов.
Исследования демонстрируют, что некоторые животные даже могут понимать, что такое нуль и где он расположен на численной прямой. Это, например, обезьяны, вороны, пчёлы.
Ответ на вопрос о том, для чего животным эта способность и почему она вообще появилась в результате эволюции, даёт нейробиолог из Трентского университета (Италия) Джорджио Валлортигара. По его мнению, арифметика для них очень важна. "Животным постоянно приходится вести подсчёты. Даже простейшим. А если у вас есть абстрактное представление количества, это очень легко сделать", - добавил учёный.
Вполне возможно также, что понимание количества объектов и нуля возникло из-за того, что животные должны были распознавать визуальные предметы. Это доказывает тот факт, что в 2019 году при обучении искусственного интеллекта определять объекты на картинках у него способность работы с числами возникла сама собой.
В то же время нейробиолог из Тюбингенского университета Андреас Нидер подчёркивает, что люди воспринимают числа не так, как животные. Человек всегда связывает количество предметов с каким-то символом. И даже если животных научить видеть связь между двумя предметами и символом "2", это не значит, что они поймут, сколько будет 2+3. В любом случае необходимо будет ещё провести дополнительные исследования, чтобы выяснить, способны ли животные работать с такими символами.