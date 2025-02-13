Запись зафиксировала момент разрушения — сначала слышен обычный шум океана, а затем резкий громкий звук, похожий на обрушившуюся волну. Этот шум, как считают эксперты, является «акустическим сигналом» имплозии.

Жертвами трагедии стали британский исследователь Хамиш Хардинг, бизнесмен Шахзада Давуд и его сын Сулеман, французский океанограф Поль-Анри Нарджоле и сооснователь OceanGate Стоктон Раш.