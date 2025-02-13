Наука и технологии
Опубликовано 13 февраля 2025, 22:16
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Опубликована аудиозапись гибели подлодки с миллиардерами — Titan

Так звучал подводный взрыв
Национальное управление океанических и атмосферных исследований (NOAA) США впервые опубликовало звук катастрофы подлодки Titan, которая затонула в июне 2023 года во время погружения к обломкам «Титаника». На борту находились пять человек, и все они погибли при внезапной разрушительной имплозии.

Titan, разработанный компанией OceanGate, был предназначен для туристических экспедиций на глубину более 3,7 км. Однако конструкция аппарата, включавшая корпус из углеродного волокна и титановые крышки, оказалась ненадежной.

Запись зафиксировала момент разрушения — сначала слышен обычный шум океана, а затем резкий громкий звук, похожий на обрушившуюся волну. Этот шум, как считают эксперты, является «акустическим сигналом» имплозии.

Жертвами трагедии стали британский исследователь Хамиш Хардинг, бизнесмен Шахзада Давуд и его сын Сулеман, французский океанограф Поль-Анри Нарджоле и сооснователь OceanGate Стоктон Раш.

Источник:NBCNews
Автор:Максим Многословный
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