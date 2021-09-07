Опубликована инструкция по созданию надёжного пароля

По мнению автора материала, этот метод универсален. Нужно лишь пройти несколько этапов.

Хотя простые пароли легко взламываются, их вполне можно поставить на те устройства, где нет какой-то важной информации. Например, на домашний компьютер.

Для карты или смартфона можно поставить пароль, указывающий на какое-то событие. Например, на историческую дату. А с интернет-аккаунтами стоит действовать по-другому.

Один из вариантов - взять фразу или слово, которые будут вам хорошо знакомы. А затем просто набрать их на клавиатуре, но с английской раскладкой. Если сервис запрашивает цифры и символы, то можно добавить в начало и конец какое-нибудь число. Взломать такое, замечает автор, можно, но сделать это крайне тяжело из-за большого количества вариантов. Особенно если символов у вас получилось больше 8. Из минусов подобного метода - при отсутствии кириллицы придётся вводить всё по памяти.