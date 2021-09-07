Опубликована инструкция по созданию надёжного пароля

Опубликована инструкция по созданию надёжного пароляОбезопасить аккаунт поможет один способ
По мнению автора материала, этот метод универсален. Нужно лишь пройти несколько этапов.
Хотя простые пароли легко взламываются, их вполне можно поставить на те устройства, где нет какой-то важной информации. Например, на домашний компьютер.
Для карты или смартфона можно поставить пароль, указывающий на какое-то событие. Например, на историческую дату. А с интернет-аккаунтами стоит действовать по-другому.
Один из вариантов - взять фразу или слово, которые будут вам хорошо знакомы. А затем просто набрать их на клавиатуре, но с английской раскладкой. Если сервис запрашивает цифры и символы, то можно добавить в начало и конец какое-нибудь число. Взломать такое, замечает автор, можно, но сделать это крайне тяжело из-за большого количества вариантов. Особенно если символов у вас получилось больше 8. Из минусов подобного метода - при отсутствии кириллицы придётся вводить всё по памяти.
Также, предупреждает автор, нельзя использовать для всех аккаунтов один и тот же пароль. Чтобы было проще, можно просто добавить к придуманной фразе, о которой идёт речь в предыдущем пункте, первую и последнюю буквы сайта, где зарегистрирован аккаунт. При этом недостатков в таком случае у данного метода 2: необходимость вводить всё по памяти, если клавиатура виртуальная или вы находитесь за границей, и менять пароль, если сайт сменил адрес или имя.
Хранить пароли можно в разных местах. Например, в письменном виде на бумаге, в облаке (важно создать документ с названием, совсем не связанным с паролями) или специальных программах (поможет при длинных паролях, но только на определённом ПК).
Для восстановления пароля автор советует настроить двухфакторную идентификацию (будет приходить электронное письмо и СМС) или придумать сложный контрольный вопрос.