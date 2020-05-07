Опубликована подборка самого странного оружия США
Подборку опубликовало известное американское издание National Interest под заголовком «Встречайте самое странное (но смертельное) оружие Америки» («Meet Some of America's Weirdest (But Deadly) Weapons»).
Первым делом упоминаются Davy Crockett — ядерные боеприпасы, доставляемые к цели с помощью безоткатного орудия. Они были одним из наименее мощных представителей ядерного оружия. Мощность была равна 10-20 тоннам в тротиловом эквиваленте. К сожалению, оружие было недостаточно точным.
Также в материале рассказывается о USS Constitution — старейшем парусном корабле в мире, который до сих пор держится на плаву. С него можно использовать 44 корабельных орудий.
Следующим идёт пистолет-пулемёт Томпсона. Оно в своё время стало самым распространённым и любимым оружием среди членов преступных группировок. Также National Interest упоминает транспортные средства CUCV на базе гражданских автомобилей.
Есть в списке и бункеры времен холодной войны. Это не оружие, но они имеют отношение к военному бюджету.