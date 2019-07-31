Опубликована полная карта всех камер на дорогах России

Работает раздел в тестовом режиме, но на карте уже отмечены места, где установлены камеры на дорогах. По крайней мере, в теории. Редакция Ferra.ru попробовала использовать карту и нашла немало багов. Многие города отображаются неправильно (например, если нажать на «Санкт-Петербург» покажет «Сыктывкар»). Но мы надеемся, что со временем ошибки исправят.

Интерактивную карту решили создать после июньского заседания Госсовета по вопросам обеспечения безопасности движения. Тогда президент заявил, что скрывать камеры на дорогах не нужно, ведь они должны снижать травматизм.