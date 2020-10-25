Опубликовано фото американского летающего танкера после столкновения с истребителем F-35

После случившегося истребитель упал, тогда как танкеру, несмотря на повреждения, удалось совершить аварийную посадку. Приземлился он недалеко от аэродрома на фермерском поле. Сообщается также, что после инцидента его частично разобрали.

На снимках, опубликованных The Drive, можно увидеть, что у танкера пострадала обшивка, а также участки фюзеляжа. На сегодняшний день достоверная причина столкновения не была установлена. Напомним, что пострадавших, к счастью, не было. Видео падения американского истребителя после столкновения с танкером посмотреть здесь.