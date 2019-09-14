Опубликовано фото со съёмок второй части «Кунг Фьюри» с Шварценеггером

«Кунг Фьюри» свет увидел в 2015 году. Этот короткометражный комедийный боевик повествует о детективе полиции Майами Kунге Фьюри с суперсилой. Он борется с Адольфом Гитлером, который попал в 80-е годы, благодаря путешествию во времени. Уничтожить Гитлера ему, впрочем, не удалось.

Фильм был специально снят в стиле боевиков о полицейских и боевых искусствах 80-х годов и собрал многие жанровые клише.

Шварценеггер рассказал, что впервые встретился с режиссёром ленты четыре года назад. Актёр говорит, что влюбился в фильм, как только посмотрел его. Поэтому сейчас он участвует в съёмках второй части. Проходят они, кстати, в Мюнхене. Дата премьеры пока неизвестна.