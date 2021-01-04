Наука и технологии
Сегодня 17:43
Опубликовано изображение адаптера для полной зарядки смартфона за 15 минут
С поддержкой технологии Quick Charge 5
В июле Qualcomm представила технологию быстрой зарядки Quick Charge 5, которая позволяет полностью зарядить батарею ёмкостью 4500 мАч всего за 15 минут. Сегодня в сети появилось изображение такого адаптера.
Как пишут журналисты, опубликованное зарядное устройство способно выдавать больше 100 Вт. Оно подходит не только для смартфонов, но и для ноутбуков с планшетами.
По фотографии видно, что адаптер получился громоздким. У него есть один порт USB-C.
ITHome
Напомним, ранее в сети писали, что в 2021 году выйдет пять смартфонов с поддержкой сверхбыстрой зарядки и технологии Quick Charge 5. Одними из таких моделей могут быть флагманский Samsung Galaxy S21, OnePlus 9 Pro и Xiaomi Mi 11 Pro.