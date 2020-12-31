Наука и технологии
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Опубликовано новогоднее видео из русской кибердеревни на Марсе
Продолжение нашумевшего ролика
В ноябре в сети обсуждали ролик про русскую кибердеревню на Марсе. В нём в шуточной форме показано хозяйство, в котором работают роботы, летают дроны и есть даже «чёрная дыра» в выгребной яме. Теперь авторы ролика выпустили продолжение — специально к Новому году.
Сначала герой видео показал ёлку, выращенную на Марсе (и весьма подвижную). Затем в ролике появился робот, режущий морковку на оливье. В конце видео мы увидели, что действие происходит в наступающем 2098 году, а поздравляет «марсиан» с Новым годом нейропрезидент.
Авторство: birchpunk
Ранее авторы ролика рассказали, что снимали первую часть в селе Кисьва Рязанской области. Роботов сыграли работники фермы, но впоследствии их изменили с помощью компьютерной графики.