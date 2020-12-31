Опубликовано новогоднее видео из русской кибердеревни на Марсе

В ноябре в сети обсуждали ролик про русскую кибердеревню на Марсе. В нём в шуточной форме показано хозяйство, в котором работают роботы, летают дроны и есть даже «чёрная дыра» в выгребной яме. Теперь авторы ролика выпустили продолжение — специально к Новому году.