Опубликовано первое в 2022 году фото умирающей звезды

Умирающая звезда этой туманности удерживала внешние слои на протяжении миллиардов лет. Теперь она сбрасывает их в пространство и рано или поздно станет белым карликом, достигнув последней стадии своей эволюции.

Напомним, телескоп «Хаббл» может регистрировать электромагнитное излучение в диапазонах, в которых земная атмосфера непрозрачна, в первую очередь — в инфракрасном диапазоне.