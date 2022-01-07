Опубликовано первое в 2022 году фото умирающей звезды

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Опубликовано первое в 2022 году фото умирающей звездыОна находится в созвездии Орион
В Twitter-аккаунте космического телескопа «Хаббл» появилось первое в 2022 году фото космоса. На нём изображена планетарная туманность NGC 2022. Это, по сути, умирающая звезда, сбрасывающая внешние слои материи.
В твиттере отметили, что название «планетарная туманность» сбивает с толку, так как ничего общего с планетами этот объект не имеет. Объект NGC 2022 находится в созвездии Орион. Он выглядит как вытянутый сфероид, окружённый почти сферической окружающей областью.
Умирающая звезда этой туманности удерживала внешние слои на протяжении миллиардов лет. Теперь она сбрасывает их в пространство и рано или поздно станет белым карликом, достигнув последней стадии своей эволюции.
Напомним, телескоп «Хаббл» может регистрировать электромагнитное излучение в диапазонах, в которых земная атмосфера непрозрачна, в первую очередь — в инфракрасном диапазоне.
Источник: Twitter