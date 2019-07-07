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Опубликовано подробное сравнение военной мощи России, США и Китая

Сколько техники и людей у каждой из стран
«Коммерсант» в спецпроекте, посвящённом армии Китая, опубликовал подробное её сравнение с войсками России и США.

Как пишет издание, китайская армия занимает третье место в мире, уступая по мощи только двум вышеприведённым странам. В 2019 году военный бюджет Китайской Народной Республики оказался равен $177 миллиардам, что в 3,8 раз больше российского ($46 миллиардов). США, впрочем, всё равно остаётся лидером в финансовом отношении — страна выделила на армию $716 миллиардов.

Сообщается, что Китай отдаёт приоритет развитию военно-морских и воздушных сил. При этом он уже вышел на второе место в мире по экспорту военных беспилотных летательных аппаратов. Их покупают и Египет, и Саудовская Аравия, и Пакистан, и Казахстан.

«Коммерсант» также показал, сколько единиц техники и человек находится на вооружении у каждой из трёх стран. Китай обогнал конкурентов по 5 из 9 категориям. Но, как отмечает издание, некоторые китайские системы вооружения всё-таки безнадёжно устарели.

Солдаты и офицеры в действующей армии:

  • Китай — 2 035 000;
  • США — 1 348 000;
  • Россия — 1 013 626.

Артиллерийские системы:

  • Китай — 13 420;
  • США — 6 894;
  • Россия — 5 293.

Боевые танки:

  • Китай — 6 740;
  • США — 2 831;
  • Россия — 3 090.

Межконтинентальные баллистические ракеты:

  • Китай — 70;
  • США — 400;
  • Россия — 313.

Атомные подводные лодки с баллистическими ракетами:

  • Китай — 4;
  • США — 14;
  • Россия — 13.
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