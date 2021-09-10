Опубликовано сравнение дорогих и дешёвых батареек по сроку службы

Алексею было интересно узнать, как на самом деле батарейки теряют ёмкость при хранении. Он попытался ответить на вопрос: стоит ли покупать «свежие» батарейки, ведь в магазинах можно встретить изделия, которым уже и год, и два.

Автор купил 288 батареек AAA — по 24 батарейки каждого из восьми типов. Были куплены две солевые батарейки — самые дешёвые из Ашана и чуть дороже «Трофи» — и шесть щелочных: самые дорогие Duracell Ultra, Energizer Max, Varta Longlife Power, GP Super, Lexman и самые дешёвые FLARX из «Фикспрайса».

На момент первого теста батарейкам было 5-10 месяцев. Что интересно, Energizer Max Plus протекла в коробке спустя месяц после покупки.

Ниже представлены результаты измерения напряжения: