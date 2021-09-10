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Опубликовано сравнение дорогих и дешёвых батареек по сроку службы

На что стоит ориентироваться
Автор блока на Яндекс.Дзене Алексей Надёжин провёл тест старения батареек. Он изучил и дорогие, и дешёвые варианты. Результат получился неожиданным.
Опубликовано сравнение дорогих и дешёвых батареек по сроку службы

Алексею было интересно узнать, как на самом деле батарейки теряют ёмкость при хранении. Он попытался ответить на вопрос: стоит ли покупать «свежие» батарейки, ведь в магазинах можно встретить изделия, которым уже и год, и два.

Автор купил 288 батареек AAA — по 24 батарейки каждого из восьми типов. Были куплены две солевые батарейки — самые дешёвые из Ашана и чуть дороже «Трофи» — и шесть щелочных: самые дорогие Duracell Ultra, Energizer Max, Varta Longlife Power, GP Super, Lexman и самые дешёвые FLARX из «Фикспрайса».

На момент первого теста батарейкам было 5-10 месяцев. Что интересно, Energizer Max Plus протекла в коробке спустя месяц после покупки.

Ниже представлены результаты измерения напряжения:

Опубликовано сравнение дорогих и дешёвых батареек по сроку службы

Алексей Надёжин

Самыми стабильными оказались батарейки GP Super и Lexman. Далее автор протестировал батарейки с помощью анализатора Олега Артамонова. Батарейеи разряжались током 100 мА до 0.9 В.

Результаты показаны ниже, значения приведены в ватт-часах:

Опубликовано сравнение дорогих и дешёвых батареек по сроку службы

Алексей Надёжин

Как оказалось, по ёмкости дешёвые FLARX не отличаются от дорогих Duracell Ultra. На этом испытания, впрочем, не кончились. Следующую часть батареек Алексей протестирует в сентябре 2022 года.