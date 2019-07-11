Опубликовано видео о связи «ВКонтакте» с ФСБ и Центром «Э»

Видео называется «Как «ВКонтакте» подружился с Кремлем». Его авторы рассказывают, как руководство социальной сети пришло к тому, что начало нарушать собственные принципы и выдавать силовикам информацию о пользователях. По заявлениям команды Навального, 75% всех дел за экстремизм в России были связаны с «ВКонтакте».

Интересно, что администрация ресурса уже ответила на обвинения. Они заявили, что «весь ролик — набор беспочвенных манипуляций». По словам представителей «ВКонтакте», соцсеть не находится в тесной связи с властью и не выдает информацию по первому требованию. Происходит это только после тщательной проверки, когда того требует закон.

Также представители соцсети утверждают, что сотрудники ФСБ и Центра «Э» не имеют доступа к перепискам пользователей.