Наука и технологии
Сегодня в 18:03
Опубликовано видео перевозки истребителя Су-27 военным вертолётом
Это случилось в Ленобласти
Телеканал «Звезда» показал видео, на котором вертолёт Ми-26 перевозит на внешней подвеске истребитель Су-27 в Ленобласти.
Как следует из описания под видео, груз, то есть самолёт, подняли на аэродроме Пушкин и доставили его на авиационный полигон Кингисеппский в Ленобласти. Всего было преодолено более 300 километров.
Телеканал «Звезда» отметил, что управлять вертолётом с грузом на внешней подвеске сложнее, чем пилотирование вертолётом с грузами внутри кабины. Чтобы натренировать пилотов, начинают с грузов массой 1000 килограммов. Затем по мере накопления опыта увеличивается общий вес груза.
Авторство: «Звезда»
Самолёт Су-27 весит более 16 тонн. Это советский и российский многоцелевой всепогодный сверхзвуковой тяжёлый истребитель четвёртого поколения. Он может применяться для ракетно-бомбовых ударов по наземным целям, а также является носителем тактических ядерных боеприпасов.