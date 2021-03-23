Опубликовано видео перевозки истребителя Су-27 военным вертолётом

Как следует из описания под видео, груз, то есть самолёт, подняли на аэродроме Пушкин и доставили его на авиационный полигон Кингисеппский в Ленобласти. Всего было преодолено более 300 километров.

Телеканал «Звезда» отметил, что управлять вертолётом с грузом на внешней подвеске сложнее, чем пилотирование вертолётом с грузами внутри кабины. Чтобы натренировать пилотов, начинают с грузов массой 1000 килограммов. Затем по мере накопления опыта увеличивается общий вес груза.