Опубликовано видео постройки двухэтажного дома 3D-принтером

Проектом занималась бельгийская компания Kamp C. Она утверждает, что данный дом — самый большой из тех, что были напечатаны целиком на 3D-принтере.

Для печати вместо традиционного для таких принтеров пластика использовалась смесь бетона. Устройство создавало стены дома слой за слоем.

Такой метод строительства домов имеет преимущества перед классическим: он быстрее, рациональнее с точки зрения расходования материалов, и потому экономнее. Создатели дома рассказали, что смогли сохранить примерно 60% ресурсов, в том числе временных и денежных.

Конечно, получившийся дом больше похож на скульптуру, чем на настоящее жилое здание. Но он достаточной большой и даже оснащён солнечными панелями и полами с подогревом.