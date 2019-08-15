Опубликовано видео с секретного полигона «Яндекса» с беспилотниками

Как следует из репортажа, полигон имеет большую асфальтированную площадку с разметкой. На ней также есть перекрёстки, пешеходные переходы, светофоры и дорожные знаки: в общем, все, чтобы создать имитацию поездки по городу. На полигоне даже предусмотрен ангар, выполняющий роль тоннеля, в котором беспилотный автомобиль может потерять GPS-сигнал.

Помимо этого по площадке разбросаны конусы и другие препятствия. Всё это создаёт условия, в которых автомобили могли бы оказаться на самом деле.

Сообщается, что беспилотники ездят по полигону круглосуточно, плохая погода их не останавливает. Вся информация, собранная в ходе испытаний, анализируется.

«Яндекс» планирует вывести на дороги сто беспилотных автомобилей уже к концу текущего года. Полигон находится под Москвой.

Фото: «Яндекс»