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Опубликовано видео запуска Россией гиперзвуковой ракеты в Чёрном море
Это произошло накануне
В сети появилось видео запуска гиперзвуковой аэробаллистической ракеты «Кинжал». Испытания прошли в Чёрном море 9 января.
Роликом поделился телеканал «Звезда». На нём запечатлён момент запуска ракеты во время совместных учений Северного и Черноморского флотов. Носителями «Кинжалов» выступили истребители МиГ-31К. Ракету направили к цели на одном из полигонов.
Впервые о «Кинжале» рассказал президент России в 2018 году. Тогда он заявил, что скорость ракеты в десять раз превышает скорость звука.
В недавних учениях участвовали более 30 кораблей, подлодка Черноморского флота и более 40 летательных аппаратов российских Воздушно-космических сил (ВКС) России. За манёврами с борта ракетного крейсера «Маршал Устинов» следили верховный главнокомандующий Владимир Путин, министр обороны Сергей Шойгу и главком Военно-морского флота (ВМФ) Николай Евменов.