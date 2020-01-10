Опубликовано видео запуска Россией гиперзвуковой ракеты в Чёрном море

Впервые о «Кинжале» рассказал президент России в 2018 году. Тогда он заявил, что скорость ракеты в десять раз превышает скорость звука.

В недавних учениях участвовали более 30 кораблей, подлодка Черноморского флота и более 40 летательных аппаратов российских Воздушно-космических сил (ВКС) России. За манёврами с борта ракетного крейсера «Маршал Устинов» следили верховный главнокомандующий Владимир Путин, министр обороны Сергей Шойгу и главком Военно-морского флота (ВМФ) Николай Евменов.