Опубликованы фото учений кораблей НАТО у границ России

Снимками поделился Шестой флот США. Как пишет издание «РИА Новости», в акваторию Баренцева моря вошли эсминцы «Портер», «Дональд Кук», «Франклин Рузвельт» Военно-морских сил (ВМС) США и фрегат «Кент» ВМС Великобритании. Сообщается, что целью учений было проведение операции по обеспечению безопасности за Северным полярным кругом. Силы Северного флота России сопровождали корабли НАТО.

«Коммерсант» напоминает, что американские эсминцы оборудованы системой противоракетной обороны Aegis с универсальными пусковыми установками и для зенитных ракет, и для крылатых Tomahawk. Британский же фрегат способен нести до восьми противокорабельных ракет Harpoon.