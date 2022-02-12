Опубликованы первые снимки с телескопа, который создавали более 20 лет

Наука и технологии
Сегодня в 19:07
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Опубликованы первые снимки с телескопа, который создавали более 20 летЕсть даже селфи
Команда, стоящая за космическим телескопом НАСА им. Джеймса Уэбба, опубликовала первые изображения. На главном снимке изображена звезда HD 84406, процесс съемки длился 25 часов.
“Вся команда Уэбба в восторге от того, насколько успешно проходят первые шаги по получению изображений и выравниванию телескопа”, - сказала в заявлении НАСА Марсия Рике, главный исследователь инструмента, на который опирается Вебб при выравнивании.
Сейчас идет процесс тончайшей настройки всех инструментов телескопа, который, как ожидается, продлится около шести месяцев. Первый месяц телескоп провел, разворачиваясь из своей стартовой конфигурации и удаляясь от Земли почти на 1,5 миллиона километров.
HD 84406 находится в созвездии Большой Медведицы. Это была идеальная цель для проверки "Уэбба", поскольку яркость звезды стабильна большую часть времени.
Источник: Space.com