Опубликованы первые снимки с телескопа, который создавали более 20 лет

“Вся команда Уэбба в восторге от того, насколько успешно проходят первые шаги по получению изображений и выравниванию телескопа”, - сказала в заявлении НАСА Марсия Рике, главный исследователь инструмента, на который опирается Вебб при выравнивании.

Сейчас идет процесс тончайшей настройки всех инструментов телескопа, который, как ожидается, продлится около шести месяцев. Первый месяц телескоп провел, разворачиваясь из своей стартовой конфигурации и удаляясь от Земли почти на 1,5 миллиона километров.