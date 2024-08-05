Наука и технологии
Опубликовано 05 августа 2024, 02:00
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Опубликованы скриншоты российской игры «Лихо одноглазое» по народной сказке

Игру разрабатывает судия, создавшая «Чёрную книгу»
Разработчики студии Morteshka показали скриншоты будущей игры «Лихо одноглазое»
Опубликованы скриншоты российской игры «Лихо одноглазое» по народной сказке
© Мортёшка

Российская студия Morteshka поделилась новыми скриншотами своего хоррор-проекта «One-Eyed Likho» на странице «ВКонтакте». На изображениях можно увидеть заброшенные локации, такие как храм и мастерская с деревянными статуями, а также одного из персонажей — портного.

Некоторые из этих скриншотов уже можно найти на странице игры в Steam. Они выполнены в тёмных тонах и демонстрируют более детализированный мир, в отличие от предыдущих изображений. Хотя игра изначально задумывалась в формате 4:3, разработчики начали отходить от этого стиля.

«One-Eyed Likho» основана на русской народной сказке о поисках и борьбе со злом. История имеет различные версии, но ключевые элементы остаются неизменными. Когда мы увидим, как именно авторы «Чёрной книги» адаптируют эту легенду, возможно, узнаем уже в этом году.

© Мортёшка