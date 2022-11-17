Опубликованы снимки звездных "песочных часов"

Она остается скрытой в облаке пыли и газа, и ей еще предстоит развить способность генерировать собственную энергию посредством ядерного синтеза, как Солнцу или другим звездам в космосе.

Вокруг L1527 находится диск газа, видимый как крошечная темная линия в центре “песочных часов”. Когда вещество выбрасывается из протозвезды, оно сталкивается с другой материей в регионе и образует полости, контуры которых светятся синим и оранжевым цветом в ближней инфракрасной камере Уэбба (NIRCam).