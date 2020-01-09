Наука и технологии
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Опубликованы спутниковые фото последствий удара Ирана по базе США
В Ираке
Вчера Иран атаковал базы США в Ираке, отомстив за убийство генерала Сулеймани. Оценить последствия ракетного удара можно по спутниковым снимкам, которые опубликовало издание Bloomberg.
На снимках запечатлён вид базы Айн-аль-Асад на западе Ирака после удара ракетами.
Ранее фотографии той же местности было опубликовано на сайте сети National Public Radio. На снимках можно увидеть повреждённые ангары и здания.
Напомним, иранские СМИ вчера сообщили, что в результате удара погибли 80 человек. Президент США Дональд Трамп заявил, что ни один американец не пострадал. В ответ на действия Ирана Америка введёт новые санкции против страны. Также Трамп потребовал от Тегерана отказаться от ядерной программы и поддержки террористов. Что касается военных мер, то президент США намерений не озвучивал.