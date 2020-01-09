Опубликованы спутниковые фото последствий удара Ирана по базе США

Напомним, иранские СМИ вчера сообщили, что в результате удара погибли 80 человек. Президент США Дональд Трамп заявил, что ни один американец не пострадал. В ответ на действия Ирана Америка введёт новые санкции против страны. Также Трамп потребовал от Тегерана отказаться от ядерной программы и поддержки террористов. Что касается военных мер, то президент США намерений не озвучивал.