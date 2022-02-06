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Опять виноват майонез: какие продукты замедляют выздоровление от «омикрона»Врач дал советы
Кандидат медицинских наук, семейный врач Сергей Чудаков рассказал, как следует питаться при заражении штаммом коронавируса «омикрон».
Некоторые продукты врач назвал «провоспалительными». К ним он отнёс весь фастфуд, особенно любимый многими картофель фри, промышленный майонез с уксусом, промышленные сладости (конфеты, пирожные, торты). Такими продуктами он призвал не питаться во время болезни.
По словам врача, лучше есть кисло-сладкие фрукты, практически все овощи, зелень, различные виды ягод. Можно добавлять в еду куркуму, но её нельзя употреблять при гастрите или остром воспалении кишечника.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения по поводу питания и здоровья посоветуйтесь со специалистом. Самодиагностикой заниматься не стоит
Источник: РИА Новости