Опять виноват майонез: какие продукты замедляют выздоровление от «омикрона»

Некоторые продукты врач назвал «провоспалительными». К ним он отнёс весь фастфуд, особенно любимый многими картофель фри, промышленный майонез с уксусом, промышленные сладости (конфеты, пирожные, торты). Такими продуктами он призвал не питаться во время болезни.

По словам врача, лучше есть кисло-сладкие фрукты, практически все овощи, зелень, различные виды ягод. Можно добавлять в еду куркуму, но её нельзя употреблять при гастрите или остром воспалении кишечника.

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