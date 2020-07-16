Опылять растения научились с помощью мыльных пузырей

Речь идёт о методике опыления плодовых деревьев. Сначала учёные разработали крошечный беспилотник, который зависал над растениями и осыпал их пыльцой. Однако это решение оказалось не лучшим: беспилотник мог прикасаться к цветками и повреждать их.

Затем учёные решили использовать мыльные пузыри, которые мягко касаются растений и не приносят им вреда. Исследователи добавили пыльцу груши в специальный мыльный раствор и выдували пузыри на деревья. Сообщается, что у 95% деревьев завязались плоды.

В конце концов учёные хотят разработать беспилотник, способный выдувать мыльные пузыри с пыльцой и не задевать растения.