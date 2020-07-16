Наука и технологии
Сегодня 21:07
Опылять растения научились с помощью мыльных пузырей
Актуально на фоне массовой гибели пчёл
Исследователи из Японского института перспективных научных исследований и технологий научились опылять растения с помощью мыльных пузырей. Это открытие считают актуальным из-за массовой гибели пчёл.
Речь идёт о методике опыления плодовых деревьев. Сначала учёные разработали крошечный беспилотник, который зависал над растениями и осыпал их пыльцой. Однако это решение оказалось не лучшим: беспилотник мог прикасаться к цветками и повреждать их.
Затем учёные решили использовать мыльные пузыри, которые мягко касаются растений и не приносят им вреда. Исследователи добавили пыльцу груши в специальный мыльный раствор и выдували пузыри на деревья. Сообщается, что у 95% деревьев завязались плоды.
В конце концов учёные хотят разработать беспилотник, способный выдувать мыльные пузыри с пыльцой и не задевать растения.