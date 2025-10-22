Опыт миссии 1975 года «Венеры-9» станет основой будущих межпланетных операций

Чтобы защитить камеры, съёмка велась через 10-миллиметровый кварцевый иллюминатор с перископом. Тепло воздействовало только на верхнюю часть перископа, нагревая её до 4000 °C, при этом камеры оставались в безопасности. Для сохранения оборудования в рабочем состоянии использовался аккумулятор с тригидратом нитрата натрия — солью, поглощающей тепло при плавлении. Это позволяло технике работать на поверхности около двух часов. Миссии «Венера-9» и «Венера-10» включали орбитальные модули, которые выполняли функции ретрансляторов. Они ускоряли и расширяли передачу данных на Землю.

По словам Седых, все эти решения, проверенные в экстремальных условиях, будут модернизированы и применены в будущих межпланетных миссиях.