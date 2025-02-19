Опыты показали, что дикие рыбы запоминают отдельных водолазов

Чтобы проверить это, дайвер приучила рыб, надев на себя яркий жилет и предлагая корм, когда они проплывали определенное расстояние. Со временем она сняла жилет и спрятала еду, но рыбы все равно следовали за ней. Когда к ней присоединился еще один дайвер, рыбы сначала следовали за обоими, но быстро начали держаться того, кто давал им еду.

Однако когда оба дайвера надели одинаковое снаряжение, рыбы уже не могли их различить. Это говорит о том, что рыбы распознают людей по цветам и узорам, а не по чертам лица.

Это исследование, опубликованное в журнале Biology Letters, показывает, что рыбы могут формировать индивидуальные отношения с людьми, подобно другим животным. Исследователи полагают, что многие виды рыб, включая тех, что живут в домашних аквариумах, могут узнавать своих хозяев.