Oracle отложила строительство дата-центров для OpenAI

Опубликовано 14 декабря 2025, 14:151 мин.
Oracle отложила строительство дата-центров для OpenAIРынок ИИ начинает «нервничать»
Oracle решила отложить строительство части дата-центров для OpenAI как минимум на год. Об этом сообщили СМИ. Причины — нехватка рабочих и рост стоимости строительных материалов. Новость не понравилась инвесторам: акции компаний, связанных с инфраструктурой для искусственного интеллекта, начали падать ещё до закрытия торгов.
© Oracle
Изначально планировалось, что новые дата-центры будут готовы к 2027 году, но теперь сроки сдвинулись на 2028-й. Задержка незначительна, но не для рынка ИИ, в котором многие компании до сих пор тратят больше, чем зарабатывают. Им нужно как можно быстрее превратить инвестиции в реальную прибыль.
Проблемы со строительством затрагивают не только Oracle. В США не хватает квалифицированных работников для возведения дата-центров, их зарплаты поэтому ещё и резко выросли. Дополнительно ситуацию осложнили торговые пошлины страны, из-за которых материалы стали дороже и менее доступными.