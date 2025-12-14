Oracle отложила строительство дата-центров для OpenAI

Изначально планировалось, что новые дата-центры будут готовы к 2027 году, но теперь сроки сдвинулись на 2028-й. Задержка незначительна, но не для рынка ИИ, в котором многие компании до сих пор тратят больше, чем зарабатывают. Им нужно как можно быстрее превратить инвестиции в реальную прибыль.

Проблемы со строительством затрагивают не только Oracle. В США не хватает квалифицированных работников для возведения дата-центров, их зарплаты поэтому ещё и резко выросли. Дополнительно ситуацию осложнили торговые пошлины страны, из-за которых материалы стали дороже и менее доступными.