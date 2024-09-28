Oracle захотела получить контроль над разработчиком Arm-процессоров

Кроме того, Oracle предоставила Ampere кредиты на сумму 600 миллионов долларов в форме конвертируемого долга в своем 2024 финансовом году после займа в 400 миллионов долларов в предыдущем году. Эти долги начнут погашаться с июня 2026 года, и в этот момент Oracle сможет конвертировать свои займы в акции стартапа.

Несмотря на то что Oracle потратила около 48 миллионов долларов на процессоры Ampere в 2023 финансовом году, стратегическое внимание компании остается сосредоточено на расширении возможностей своих дата-центров для удовлетворения растущего спроса на инфраструктуру ИИ, пишет The Register. Это включает развертывание крупных кластеров GPU от Nvidia и AMD.