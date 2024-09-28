Oracle захотела получить контроль над разработчиком Arm-процессоров

Опубликовано 28 сентября 2024, 22:221 мин.
Oracle захотела получить контроль над разработчиком Arm-процессоровНа фоне инвестиций
Oracle готовится к возможности взять под контроль Ampere Computing, разработчика процессоров Arm, в который она активно инвестировала для своих облачных услуг. Недавнее заявление о делегировании полномочий, поданное в среду, указывает на то, что по состоянию на 31 мая 2024 года Oracle владела 29% акций Ampere с возможностью получения контрольного пакета к 2027 году. В заявлении говорится, что инвестиции Oracle в Ampere, скорректированные с учетом убытков, составили примерно 1,5 миллиарда долларов к концу мая 2024 года, отмечают СМИ.
Кроме того, Oracle предоставила Ampere кредиты на сумму 600 миллионов долларов в форме конвертируемого долга в своем 2024 финансовом году после займа в 400 миллионов долларов в предыдущем году. Эти долги начнут погашаться с июня 2026 года, и в этот момент Oracle сможет конвертировать свои займы в акции стартапа.
Несмотря на то что Oracle потратила около 48 миллионов долларов на процессоры Ampere в 2023 финансовом году, стратегическое внимание компании остается сосредоточено на расширении возможностей своих дата-центров для удовлетворения растущего спроса на инфраструктуру ИИ, пишет The Register. Это включает развертывание крупных кластеров GPU от Nvidia и AMD.