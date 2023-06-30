Oracle закупила процессоры Nvidia на миллиарды долларов ради «борьбы» с Microsoft

19:45, 30 июня 2023
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Oracle закупила процессоры Nvidia на миллиарды долларов ради «борьбы» с MicrosoftИ не собирается останавливаться
Технологический гигант Oracle Corp наращивает свои инвестиции в чипы от Nvidia по мере расширения своих облачных вычислений. Основатель и председатель совета директоров Oracle Ларри Эллисон в среду сообщил, что компания тратит «миллиарды» на процессоры Nvidia.
Этот шаг направлен на укрепление облачного подразделения Oracle, чтобы конкурировать с такими крупными игроками, как Amazon Web Services и Microsoft. Создавая быстрые сети и приобретая графические процессоры, Oracle стремится обрабатывать огромное количество данных, необходимых для систем искусственного интеллекта, подобных ChatGPT от OpenAI.
Недавно компания заключила партнерство с ИИ-стартапом Cohere, используя суперкомпьютеры, оснащенные до 16 000 чипов Nvidia.
Источник:Reuters
Автор:Максим МногословныйТеги: