Oracle закупила процессоры Nvidia на миллиарды долларов ради «борьбы» с Microsoft

Этот шаг направлен на укрепление облачного подразделения Oracle, чтобы конкурировать с такими крупными игроками, как Amazon Web Services и Microsoft. Создавая быстрые сети и приобретая графические процессоры, Oracle стремится обрабатывать огромное количество данных, необходимых для систем искусственного интеллекта, подобных ChatGPT от OpenAI.

Недавно компания заключила партнерство с ИИ-стартапом Cohere, используя суперкомпьютеры, оснащенные до 16 000 чипов Nvidia.