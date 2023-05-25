Орбита так и останется «девственной»: Virgin Orbit выбыла из космической гонки

Компания столкнулась с финансовыми проблемами и потерпела неудачу, когда ее ракета LauncherOne вышла из строя во время попытки запуска в январе. Несмотря на признание своих технологических достижений, Virgin Orbit не смогла привлечь достаточные инвестиции и обеспечить прибыльность своей деятельности.

После неудачного запуска компания приостановила свою деятельность, подала заявление о защите от банкротства по главе 11 и уволила большую часть персонала. Несмотря на надежды привлечь дополнительные средства или найти новых владельцев, суд решил продать активы компании на аукционе. Rocket Lab приобрела штаб-квартиру Virgin Orbit, Stratolaunch купила корабль Cosmic Girl, Vast Space приобрела объект в Мохаве, а Inliper - офисное оборудование.