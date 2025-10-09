Наука и технологии
Опубликовано 09 октября 2025, 15:00
Орбитальный зонд сфотографировал третий в истории межзвёздный объект

Зонд возле Марса
Европейский космический аппарат ExoMars Trace Gas Orbiter (TGO) сделал редкие снимки межзвёздной кометы 3I/ATLAS, пролетавшей мимо Марса. 3 октября небесное тело прошло на расстоянии около 30 миллионов километров от Красной планеты. Фотографии были сделаны камерой CaSSIS, хотя, как отметили учёные, комета оказалась в 10−100 тысяч раз тусклее обычных объектов, которые наблюдает прибор.
© ESA/TGO/CaSSIS

Комету 3I/ATLAS открыли в июле этого года с помощью телескопа ATLAS в Чили. Буква «I» в названии означает, что это подтверждённый межзвёздный объект, попавший в Солнечную систему. Третий он после ‘Оумуамуа (2017) и кометы Борисова (2019).

Учёные считают, что такие объекты несут важную информацию о далёких мирах за пределами нашей системы. По оценкам астрономов, 3I/ATLAS — одна из самых древних комет, возможно, старше Солнца на три миллиарда лет.

Помимо TGO, наблюдения за кометой проводил и орбитальный аппарат Mars Express, но его снимки получились менее чёткими. В ближайшие месяцы за кометой будет следить и космический зонд JUICE, направляющийся к Юпитеру.

Ожидается, что к началу ноября, когда 3I/ATLAS приблизится к Солнцу, она станет «активнее» и её будет легче рассмотреть.

Источник:space
Автор:Максим Многословный
