Орбитальный зонд сфотографировал третий в истории межзвёздный объект

Комету 3I/ATLAS открыли в июле этого года с помощью телескопа ATLAS в Чили. Буква «I» в названии означает, что это подтверждённый межзвёздный объект, попавший в Солнечную систему. Третий он после ‘Оумуамуа (2017) и кометы Борисова (2019).

Учёные считают, что такие объекты несут важную информацию о далёких мирах за пределами нашей системы. По оценкам астрономов, 3I/ATLAS — одна из самых древних комет, возможно, старше Солнца на три миллиарда лет.

Помимо TGO, наблюдения за кометой проводил и орбитальный аппарат Mars Express, но его снимки получились менее чёткими. В ближайшие месяцы за кометой будет следить и космический зонд JUICE, направляющийся к Юпитеру.

Ожидается, что к началу ноября, когда 3I/ATLAS приблизится к Солнцу, она станет «активнее» и её будет легче рассмотреть.