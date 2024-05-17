Oreo выпустила ограниченную серию печенек по «Звездным войнам»

Джедаи или ситхи

Oreo в сотрудничестве с Lucasfilm выпустила специальную серию печений по «Звездным войнам». Эти лимитированные лакомства будут поставляться в упаковках с изображением светлой или темной стороны на самих печеньях и перекрашенной начинкой, но вы не узнаете, что вам попалось, пока не откроете упаковку.