Опубликовано 17 мая 2024, 09:00
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Oreo выпустила ограниченную серию печенек по «Звездным войнам»Джедаи или ситхи
Oreo в сотрудничестве с Lucasfilm выпустила специальную серию печений по «Звездным войнам». Эти лимитированные лакомства будут поставляться в упаковках с изображением светлой или темной стороны на самих печеньях и перекрашенной начинкой, но вы не узнаете, что вам попалось, пока не откроете упаковку.
Каждая пачка содержит печенье с красной (темная сторона) или синей (светлая сторона) начинкой, в которую добавлены кристаллы сахара «кибер», вдохновленные сердечниками световых мечей. На печенье изображены культовые персонажи «Звездных войн» — 20 героев и злодеев.
Дополнительную коллекционность придают иллюстрации персонажей, нарисованные вручную иллюстратором Lucasfilm Грегом Хильдебрандтом. Поклонники могут сделать предварительный заказ на эти галактические лакомства, начиная с 30 мая на сайте Oreo.com/StarWars, а их продажа в США начнется 10 июня.