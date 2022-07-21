Органические ключи шифрования спрятали в чернилах на бумаге

Исследователи разрабатывают молекулярные стратегии, включая цепочки ДНК и полимеры, для долговечного хранения и транспортировки ключей шифрования.

Недавно Эрик Анслин и его коллеги разработали метод последовательной декомпозиции полимеров, позволяющий легче определять их структуру с помощью жидкостной хроматографии-масс-спектрометрии (ЖХ/МС). Поэтому Анслин, Джеймс Рутер и другие решили проверить этот метод на смеси уникальных полимеров, спрятанных в чернилах, чтобы узнать, можно ли использовать этот подход для раскрытия сложного молекулярного ключа шифрования.

Сначала исследователи сгенерировали двоичный ключ длиной 256 символов. Затем они закодировали ключ в полимерные последовательности из восьми 10-мономерных олигоуретанов. Ключ содержался только в средних восьми мономерах, а два конца служили держателями для синтеза и декодирования. Задатчиком для декодирования служил уникальный изотопно меченный мономер "отпечаток" в каждой последовательности, указывающий на место закодированной информации в каждом полимере в порядке конечного цифрового ключа. Затем исследователи смешали восемь полимеров вместе и использовали метод последовательной деполимеризации и ЖХ/МС для определения исходных структур и цифрового ключа. Наконец, группа исследователей соединила полимеры с изопропанолом, глицерином и сажей для получения чернил, которые они использовали для написания письма, которое отправилось по почте их коллегам, не знавшим закодированной информации. Эти ученые извлекли чернила из бумаги и, следуя тому же последовательному анализу, успешно восстановили двоичный ключ. Они ввели ключ шифрования в алгоритм, открыв обычный текстовый файл "Волшебника страны Оз".

Исследование опубликовано в журнале ACS Central Science