Организация стран — экспортёров нефти в «опасности» из-за электромобилей

В последние месяцы ОПЕК пришлось значительно сократить добычу нефти в связи с ростом продаж электромобилей, и эта тенденция будет усиливаться. В Китае, крупнейшем в мире автомобильном рынке, в течение двух лет доля электромобилей в общем объеме продаж составила 60%, причем только этим летом она достигла 38%. Субсидии в основном отменены, что свидетельствует о высоком потребительском спросе.

По оценкам китайских аналитических центров, при условии развития инфраструктуры к 2030 г. электромобили могут составить 90% от общего объема продаж автомобилей. Другие страны Юго-Восточной Азии следуют этому примеру, и ожидается, что дешевые массовые электромобили заполонят всемирный рынок, что еще больше опровергнет предположения ОПЕК о спросе на нефть со стороны развивающихся рынков.