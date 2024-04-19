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Наука и технологии
Опубликовано 19 апреля 2024, 22:11
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Организаторы Олимпиады внедрят искусственный интеллект в спорт

Для выявления перспективных спортсменов
Организаторы Олимпийских игр объявили свои планы по использованию искусственного интеллекта (ИИ) в спорте, присоединяясь к мировой гонке за использованием быстроразвивающейся технологии.
Организаторы Олимпиады внедрят искусственный интеллект в спорт

© Ferra.ru

Международный олимпийский комитет (МОК) описал свою стратегию по использованию ИИ. Официальные лица сказали, что его можно использовать для выявления перспективных спортсменов, персонализации методов тренировки и сделать игры более справедливыми, улучшив оценку.

МОК раскрыл свою стратегию по использованию искусственного интеллекта, когда готовится к проведению Олимпиады в Париже, которая начнется менее чем через 100 дней.

Планы МОК по использованию искусственного интеллекта также включают использование технологии для защиты спортсменов от онлайн-харассмент, а также для помощи телекомпаниям в улучшении просмотра трансляций для зрителей, наблюдающих за соревнованиями из дома. МОК зарабатывает миллиарды долларов на продаже прав на трансляцию игр.

Местные организаторы игр в Париже уже вызвали споры своими планами использования искусственного интеллекта для безопасности, включая систему видеонаблюдения с камерами, поддерживающими ИИ, для выявления потенциальных угроз безопасности, таких как оставленные пакеты или волнения в толпе.