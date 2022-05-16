Организмы возрастом 830 млн лет найдены в камне. Они могут оказаться живыми

Это открытие имеет значение для поиска доисторической жизни не только на Земле, но и во внеземных средах, таких как Марс. Дело в том, что на Красной планете были идентифицированы большие залежи соли. А галит — это каменная соль. Такие формируются в морской среде, внутри них может задерживаться небольшое количество жидкости. Это делает их ценными с научной точки зрения.

Учёные использовали различные методы, чтобы идентифицировать кристаллы галита, а затем применили увеличение до 2000 раз, чтобы изучить включения жидкости в них. Внутри они обнаружили твёрдые и жидкие органические вещества, характерные для прокариотических и эукариотических клеток. Исследователи отметили, что, возможно, некоторые из организмов остались живы.