Организмы возрастом 830 млн лет найдены в камне. Они могут оказаться живыми

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Организмы возрастом 830 млн лет найдены в камне. Они могут оказаться живымиЭта находка ценна и для поиска внеземной жизни
Группа геологов обнаружила остатки прокариотической и водорослевой жизни внутри кристаллов галита возрастом 830 миллионов лет. Самое удивительное то, что эти организмы могут оставаться живыми.
Это открытие имеет значение для поиска доисторической жизни не только на Земле, но и во внеземных средах, таких как Марс. Дело в том, что на Красной планете были идентифицированы большие залежи соли. А галит — это каменная соль. Такие формируются в морской среде, внутри них может задерживаться небольшое количество жидкости. Это делает их ценными с научной точки зрения.
Учёные использовали различные методы, чтобы идентифицировать кристаллы галита, а затем применили увеличение до 2000 раз, чтобы изучить включения жидкости в них. Внутри они обнаружили твёрдые и жидкие органические вещества, характерные для прокариотических и эукариотических клеток. Исследователи отметили, что, возможно, некоторые из организмов остались живы.