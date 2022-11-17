Ориентированный на конфиденциальность поисковик DuckDuckGo выпустил новую функцию для Android

Ориентированный на конфиденциальность поисковик DuckDuckGo выпустил новую функцию для AndroidЧтобы ваши данные не уходили рекламодателям
Поисковик DuckDuckGo, ориентированный на конфиденциальность, добавил еще один способ предотвратить попадание ваших данных к рекламодателям, открыв для бета-тестеров App Tracking Protection на Android.
DuckDuckGo позиционирует App Tracking Protection как похожее на App Tracking Transparency для устройств iOS, но "более мощное". Включение услуги в приложении DuckDuckGo для Android устанавливает локальную службу VPN на вашем телефоне, которая затем может начать автоматически блокировать трекеры в публичном блок-листе DDG.
DuckDuckGo утверждает, что это происходит "без отправки данных приложения на DuckDuckGo или другие удаленные серверы".
Элисон Гудман, старший менеджер по коммуникациям DuckDuckGo, рассказала Ars Technica, что App Tracking Protection требует от Android определенных разрешений, чтобы иметь возможность отслеживать сетевой трафик. Когда она распознает трекер из своего блок-листа, она "просматривает домен назначения для любого исходящего запроса и блокирует его, если он находится в нашем блок-листе, а запрашивающее приложение не принадлежит той же компании, которая владеет доменом".