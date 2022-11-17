Ориентированный на конфиденциальность поисковик DuckDuckGo выпустил новую функцию для Android

DuckDuckGo утверждает, что это происходит "без отправки данных приложения на DuckDuckGo или другие удаленные серверы".

Элисон Гудман, старший менеджер по коммуникациям DuckDuckGo, рассказала Ars Technica, что App Tracking Protection требует от Android определенных разрешений, чтобы иметь возможность отслеживать сетевой трафик. Когда она распознает трекер из своего блок-листа, она "просматривает домен назначения для любого исходящего запроса и блокирует его, если он находится в нашем блок-листе, а запрашивающее приложение не принадлежит той же компании, которая владеет доменом".