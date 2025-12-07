Оригинальная версия «Звёздных войн» 1977 года вернётся в кино в 2027-м

Недавно на официальном сайте «Звёздных войн» появилось короткое сообщение, где фильм назвали «вновь восстановленной версией классического театрального релиза 1977 года». СМИ уточнили, что речь действительно идёт о первоначальной версии, без добавленных в 1997 году компьютерных эффектов и других изменений.

В 90-е Лукас внёс множество правок: добавил ранние CGI-эффекты, расширил сцену с Джаббой Хаттом и переделал знаменитый эпизод в кантине, где Хан Соло выстрелил первым.

Если студия сохранит юбилейный подход к переизданиям, оригинальную версию «Возвращения джедая» на больших экранах можно будет увидеть только в 2033 году.