Оригинальная версия «Звёздных войн» 1977 года вернётся в кино в 2027-м

Опубликовано 07 декабря 2025, 11:151 мин.
Оригинальная версия «Звёздных войн» 1977 года вернётся в кино в 2027-мПочти что эксклюзив
В 2027 году поклонников «Звёздных войн» ждёт долгожданный подарок: в кинотеатры вернётся оригинальная версия фильма 1977 года, которую зрители видели до появления спецэффектов и правок Джорджа Лукаса. Релиз приурочен к 50-летнему юбилею картины и состоится 19 февраля.
Недавно на официальном сайте «Звёздных войн» появилось короткое сообщение, где фильм назвали «вновь восстановленной версией классического театрального релиза 1977 года». СМИ уточнили, что речь действительно идёт о первоначальной версии, без добавленных в 1997 году компьютерных эффектов и других изменений.
В 90-е Лукас внёс множество правок: добавил ранние CGI-эффекты, расширил сцену с Джаббой Хаттом и переделал знаменитый эпизод в кантине, где Хан Соло выстрелил первым.
Если студия сохранит юбилейный подход к переизданиям, оригинальную версию «Возвращения джедая» на больших экранах можно будет увидеть только в 2033 году.