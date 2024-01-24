Оригинальное видение роботов основывалось на химии, а не механике

Опубликовано 24 января 2024, 18:40
1 мин.
Оригинальное видение роботов основывалось на химии, а не механикеАвтор был разочарован
В 1921 году чешский драматург Карел Чапек и его брат Йозеф ввели термин «робот». Однако Чапек был недоволен тем, что этот термин стал описывать механические существа, а не его первоначальную концепцию: искусственные человекоподобные существа, основанные на химии. Недавно переведенная колонка Чапека 1935 года «Автор роботов защищает себя» выражает его разочарование по поводу отклонения от его концепции.
В колонке Чапек поясняет, что его роботы задумывались не как механические чудеса, а как органические продукты современной химии, напоминающие живую материю. Он делает акцент на изучении науки, в частности химии, а не на прославлении механических систем. Чапек отвергал идею о том, что машины могут заменить человека или развить эмоции и сознание, отдавая предпочтение метафизическому и духовному подходу.
Йитка Чейкова, редактор книги «R.U.R. и видение искусственной жизни», согласует свои исследования с оригинальным видением Чапека и изучает «химических роботов», напоминающих живые клетки, которых она называет «жидкими роботами».
Новости партнеров
Новости партнеров