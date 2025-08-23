Оригинальный костюм Человека-паука Тоби Магуайра выставили на аукцион

«Человек-паук 2» считается одним из лучших фильмов по комиксам за всю историю. Костюм создала студия Frontline Design под руководством обладателя Оскара Джеймса Эчесона. Для второй части костюм стал более тёмно-синим, с улучшенным силуэтом мускулов, немного уменьшенными глазами и увеличенной эмблемой на груди.

Костюм состоит из красно-синего спандекса с интегрированными ботинками. Внутри есть специальные пометки «3.S», указывающие на его использование в «Человек-паук 3». Для удобства надевания по бокам и на спине предусмотрены незаметные молнии.