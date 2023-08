Оригинальный «Парк Юрского периода» вновь собрал кассу

Успех фильма свидетельствует о его неизменной популярности, ведь ему удалось обогнать такие новые фильмы, как Sound of Freedom, The Last Voyage of the Demeter и даже диснеевскую «Русалочку». Да, некоторые из «обогнанных» фильмов не вышли в один день с «Парком», но достижение все равно значимое, особенно для фильма 30-летней давности.

Это достижение позволяет предположить, что репертуарные показы любимой классики могут стать более распространенными в кинотеатрах США, а может и мира, особенно в условиях, когда индустрия развлечений сталкивается с такими проблемами, как забастовки сценаристов и актеров.